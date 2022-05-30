Взрыв автомобиля в центре Мелитополя квалифицирован как теракт

Власти Мелитополя Запорожской области квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как теракт.

«Сегодня утром в Мелитополе произошёл террористический акт, направленный на дестабилизацию мирной жизни города. Около восьми утра в центральной части города взорвалась машина, начинённая взрывчаткой», — говорится в сообщении администрации в Telegram.

По данным властей, пострадала 28-летняя девушка и 25-летний парень. Они оказывали гуманитарную помощь в Мелитополе и Мелитопольском районе.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что «за терактом стоит украинская ДРГ».