Взрыв автомобиля в центре Мелитополя квалифицирован как теракт
- РИА Новости
«Сегодня утром в Мелитополе произошёл террористический акт, направленный на дестабилизацию мирной жизни города. Около восьми утра в центральной части города взорвалась машина, начинённая взрывчаткой», — говорится в сообщении администрации в Telegram.
По данным властей, пострадала 28-летняя девушка и 25-летний парень. Они оказывали гуманитарную помощь в Мелитополе и Мелитопольском районе.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что «за терактом стоит украинская ДРГ».