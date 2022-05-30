В Запорожской области заявили, что к взрыву в Мелитополе причастны украинские диверсанты

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал взрыв в центре Мелитополя.

«За терактом стоит украинская ДРГ, но фактически это террористическая группа. Уверен, что в регионе должны быть усилены меры антитеррористической безопасности, чтобы впредь не позволить украинским боевикам запугивать население и пытаться нарушить мирный уклад жизни», — высказал мнение Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, три человека получили ранения в результате взрыва автомобиля, припаркованного неподалёку от одного из зданий городской администрации Мелитополя Запорожской области.