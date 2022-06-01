Греция направит на Украину выпущенные 40—50 лет назад БМП-1

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Официальный представитель правительства Греции Иоаннис Иконому в эфире телеканала Skai заявил, что страна направит на Украину ненужные стране боевые машины пехоты БМП-1, которым 40—50 лет.
Греция направит на Украину выпущенные 40—50 лет назад БМП-1
  • РИА Новости

По его словам, данные боевые машины страна получила ещё в 1992 году.

«В данном случае это боевые машины пехоты, страна получила их в 1992 году. Они выпущены 40—50 лет назад. Они, по сути, бездействуют», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что немцы в ответ на это поставят Греции более современную бронетехнику.

«Следовательно, у нас есть выгодное развитие ситуации для страны», — указал Иконому.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о достижении договорённостей с властями Греции о поставках Киеву танков советского образца в рамках так называемого кругового обмена.

Иконому заявил, что Греция не собирается больше отправлять Украине военную технику.

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