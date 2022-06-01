Греция направит на Украину выпущенные 40—50 лет назад БМП-1
- РИА Новости
По его словам, данные боевые машины страна получила ещё в 1992 году.
«В данном случае это боевые машины пехоты, страна получила их в 1992 году. Они выпущены 40—50 лет назад. Они, по сути, бездействуют», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он добавил, что немцы в ответ на это поставят Греции более современную бронетехнику.
«Следовательно, у нас есть выгодное развитие ситуации для страны», — указал Иконому.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о достижении договорённостей с властями Греции о поставках Киеву танков советского образца в рамках так называемого кругового обмена.
Иконому заявил, что Греция не собирается больше отправлять Украине военную технику.