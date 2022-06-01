Жители Северодонецка не пострадали из-за подрыва боевиками ВФУ цистерны с химикатами
- РИА Новости
«Сразу хочу отметить, что наше командование предполагало такие действия со стороны украинских террористов, поэтому наши РХБЗ-шники сработали на отлично, среди личного состава нет никаких потерь, гражданское население также не пострадало», — цитирует его ТАСС.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР заявил, что цистерну в Северодонецке подорвали отступающие украинские войска. Предполагается, что внутри неё была азотная кислота.
Позднее в СК России заявили, что расследуют факт подрыва ВФУ цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке.