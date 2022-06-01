Один человек погиб и один пострадал при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Один человек погиб и один получил ранение в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК в своём Telegram-канале.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о погибшем гражданском лице и ещё одном пострадавшем в результате обстрела ВФУ Калининского района Горловки», — заявили в представительстве.

Ранее украинские военные обстреляли Пантелеймоновку в ДНР.

До этого появилась информация, что в результате обстрела Макеевки со стороны украинской армии погибли ребёнок 2017 года рождения и женщина.