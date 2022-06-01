Один человек погиб и один пострадал при обстреле Горловки со стороны ВСУ
- AP
Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК в своём Telegram-канале.
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о погибшем гражданском лице и ещё одном пострадавшем в результате обстрела ВФУ Калининского района Горловки», — заявили в представительстве.
Ранее украинские военные обстреляли Пантелеймоновку в ДНР.
До этого появилась информация, что в результате обстрела Макеевки со стороны украинской армии погибли ребёнок 2017 года рождения и женщина.