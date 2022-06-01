В Генпрокуратуре ДНР назвали фамилию командира бригады ВСУ, обстрелявшей Донецк 30 мая

Генпрокуратура ДНР установила виновных в обстрелах Донецка, в результате которых 30 мая погибли пять мирных жителей и 18 получили ранения. По данным ведомства, приказ обстрелять Ворошиловский район города отдал командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Кураш.

«30 мая 2022 года по приказу командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Кураша Е.Ю. произведён обстрел Ворошиловского района Донецка, в результате которого погибли пять мирных жителей республики, ранения получили 18 человек, повреждено две школы», — сообщила Генеральная прокуратура.

В отношении командира ВСУ возбуждено уголовное дело по статье «теракт» (п. п. «а», «б», «в» ч. 2, ч. 3 ст. 229 УК ДНР).

Также уголовные дела расследуются в отношении командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сирченко С.А. за обстрелы Макеевки и Куйбышевского района Донецка.

30 мая украинские военные обстреляли центр Донецка. По предварительным данным СК России, погибли пять мирных граждан, в том числе подросток. Пострадали по меньшей мере 18 человек.

Как сообщил первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов, обстрел был произведён из американских гаубиц M777 калибра 155 мм.