Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 18

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Число пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск возросло до 18. Ещё три человека погибли.
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 18
  • AP

Об этом информирует Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики в своём Telegram-канале.

«По состоянию на 13:24 30 мая 2022 года в результате обстрела в Ворошиловском и Будённовском районах Донецка пострадали 18 человек, из которых 16 взрослых и два ребёнка», — заявили в ведомстве.

По данным Минздрава, в числе трёх погибших при обстреле есть один ребёнок.

Ранее СК России сообщил, что следователи проведут расследование по факту обстрела Донецка украинскими войсками.

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