Суд в Молдавии оставил в силе решение о домашнем аресте Игоря Додона
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«Суд оставил в силе решение об аресте на 30 суток», — цитирует Додона РИА Новости.
Заседание длилось около четырёх часов, прокуроры попытались добиться отвода одного из судей, однако ходатайство было отклонено.
Сотрудники прокуратуры подозревают Додона в пассивной коррупции, незаконном обогащении и финансировании партии за счёт преступной организации.
26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте бывшего президента Молдавии Игоря Додона на 30 суток. Сам Додон заявил, что дело против него является политическим заказом нынешней главы республики Майи Санду.
По его словам, группа прокуроров и следователей, которые занимаются делом против него, управляется посольством США.