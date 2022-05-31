Суд в Молдавии оставил в силе решение о домашнем аресте Игоря Додона

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон остаётся под домашним арестом, такое решение приняла судья Апелляционной палаты Кишинёва, где рассматривалась кассационная жалоба со стороны защиты. Об этом журналистам сообщил сам бывший глава республики.
Суд в Молдавии оставил в силе решение о домашнем аресте Игоря Додона
  • AP
  • © Aurel Obreja

«Суд оставил в силе решение об аресте на 30 суток», — цитирует Додона РИА Новости.

Заседание длилось около четырёх часов, прокуроры попытались добиться отвода одного из судей, однако ходатайство было отклонено.

Сотрудники прокуратуры подозревают Додона в пассивной коррупции, незаконном обогащении и финансировании партии за счёт преступной организации.

26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте бывшего президента Молдавии Игоря Додона на 30 суток. Сам Додон заявил, что дело против него является политическим заказом нынешней главы республики Майи Санду.

По его словам, группа прокуроров и следователей, которые занимаются делом против него, управляется посольством США.

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