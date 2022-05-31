Новым послом России в Абхазии назначен Михаил Шургалин

Российский президент Владимир Путин назначил Михаила Шургалина новым послом России в Абхазии. До него этот пост занимал Алексей Двинянин, которого Путин в марте освободил от занимаемой должности.

kremlin.ru

«Назначить Шургалина Михаила Александровича чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Абхазия», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Как сообщает ТАСС, Шургалин ранее занимал пост замдиректора четвёртого департамента стран СНГ МИД России. В его ведение входят Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия и Южная Осетия. Ранее стало известно, что кандидат в президенты Южной Осетии и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев победил на президентских выборах в республике, набрав 56,09% голосов избирателей. Инаугурация Гаглоева состоялась 24 мая.