Новым послом России в Абхазии назначен Михаил Шургалин

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Российский президент Владимир Путин назначил Михаила Шургалина новым послом России в Абхазии. До него этот пост занимал Алексей Двинянин, которого Путин в марте освободил от занимаемой должности.
Новым послом России в Абхазии назначен Михаил Шургалин
  • kremlin.ru

«Назначить Шургалина Михаила Александровича чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Абхазия», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как сообщает ТАСС, Шургалин ранее занимал пост замдиректора четвёртого департамента стран СНГ МИД России. В его ведение входят Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия и Южная Осетия.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты Южной Осетии и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев победил на президентских выборах в республике, набрав 56,09% голосов избирателей.

Инаугурация Гаглоева состоялась 24 мая.

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