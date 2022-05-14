Инаугурацию президента Южной Осетии назначили на 24 мая

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Инаугурация избранного президентом Южной Осетии лидера партии «Ныхас» Алана Гаглоева состоится 24 мая, заявили в ЦИК республики.
Инаугурацию президента Южной Осетии назначили на 24 мая
  • РИА Новости

Глава избиркома Эмилия Гагиева напомнила, что государственный лидер вступает в должность на десятый день после официального объявления ЦИК результатов выборов.

«Таким образом, инаугурация Алана Гаглоева пройдёт 24 мая», — сказала она Интерфаксу.

Кандидат в президенты Южной Осетии и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев победил на президентских выборах в республике, набрав 56,09% голосов избирателей.

8 мая Анатолий Бибилов заявил, что признаёт своё поражение на выборах.

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