Инаугурацию президента Южной Осетии назначили на 24 мая
- РИА Новости
Глава избиркома Эмилия Гагиева напомнила, что государственный лидер вступает в должность на десятый день после официального объявления ЦИК результатов выборов.
«Таким образом, инаугурация Алана Гаглоева пройдёт 24 мая», — сказала она Интерфаксу.
Кандидат в президенты Южной Осетии и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев победил на президентских выборах в республике, набрав 56,09% голосов избирателей.
8 мая Анатолий Бибилов заявил, что признаёт своё поражение на выборах.