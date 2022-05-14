Гаглоев набрал 56,09% голосов избирателей на выборах в Южной Осетии

Кандидат в президенты Южной Осетии и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев победил на президентских выборах в республике, набрав 56,09% голосов избирателей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на протокол ЦИК Южной Осетии об итогах второго тура голосования.

РИА Новости