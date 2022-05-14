Гаглоев набрал 56,09% голосов избирателей на выборах в Южной Осетии
- РИА Новости
Отмечается, что за Гаглоева проголосовали 16 134 гражданина республики (56,09% избирателей). За действующего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова отдали свои голоса 11 767 человек (40,9% избирателей).
«По итогам голосования по выборам президента Республики Южная Осетия 8 мая 2022 года избранным на должность президента Республики Южная Осетия считать Гаглоева Алана Эдуардовича», — говорится в постановлении ЦИК республики.
8 мая Анатолий Бибилов заявил, что признаёт своё поражение на выборах.
Президент Абхазии Аслан Бжания направил Алану Гаглоеву поздравление.