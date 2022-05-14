Гаглоев набрал 56,09% голосов избирателей на выборах в Южной Осетии

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Кандидат в президенты Южной Осетии и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев победил на президентских выборах в республике, набрав 56,09% голосов избирателей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на протокол ЦИК Южной Осетии об итогах второго тура голосования.
Гаглоев набрал 56,09% голосов избирателей на выборах в Южной Осетии
  • РИА Новости

Отмечается, что за Гаглоева проголосовали 16 134 гражданина республики (56,09% избирателей). За действующего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова отдали свои голоса 11 767 человек (40,9% избирателей).

«По итогам голосования по выборам президента Республики Южная Осетия 8 мая 2022 года избранным на должность президента Республики Южная Осетия считать Гаглоева Алана Эдуардовича», — говорится в постановлении ЦИК республики.

8 мая Анатолий Бибилов заявил, что признаёт своё поражение на выборах.

Президент Абхазии Аслан Бжания направил Алану Гаглоеву поздравление.

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