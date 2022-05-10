Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии

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Российский лидер Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии. Он заявил, что Россия будет и впредь оказывать югоосетинским друзьям всемерную поддержку в решении вопросов социально-экономического развития.
Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии
  • РИА Новости

«Рассчитываю, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочнению отношений между нашими странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства», — говорится в послании Путина.

Глава государства пожелал Гаглоеву «успехов, а также крепкого здоровья и благополучия».

8 мая Анатолий Бибилов заявил, что признаёт своё поражение на выборах.

Президент Абхазии Аслан Бжания направил Алану Гаглоеву поздравление.

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