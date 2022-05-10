Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии
- РИА Новости
«Рассчитываю, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочнению отношений между нашими странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства», — говорится в послании Путина.
Глава государства пожелал Гаглоеву «успехов, а также крепкого здоровья и благополучия».
8 мая Анатолий Бибилов заявил, что признаёт своё поражение на выборах.
Президент Абхазии Аслан Бжания направил Алану Гаглоеву поздравление.