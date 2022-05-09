Глава Абхазии Бжания поздравил Алана Гаглоева с победой на выборах президента Южной Осетии

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Президент Абхазии Аслан Бжания направил поздравление Алану Гаглоеву с победой на выборах президента Южной Осетии.
Глава Абхазии Бжания поздравил Алана Гаглоева с победой на выборах президента Южной Осетии
  • РИА Новости

«Уважаемый Алан Эдуардович, свидетельствую вам своё уважение и направляю самые тёплые поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Южная Осетия», — говорится в телеграмме.

Он выразил уверенность, что узы крепкой дружбы между братскими республиками и впредь будут «залогом укрепления абхазо-югоосетинских отношений».

8 мая Анатолий Бибилов заявил, что признаёт своё поражение на выборах.

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