Глава Абхазии Бжания поздравил Алана Гаглоева с победой на выборах президента Южной Осетии

Президент Абхазии Аслан Бжания направил поздравление Алану Гаглоеву с победой на выборах президента Южной Осетии.

«Уважаемый Алан Эдуардович, свидетельствую вам своё уважение и направляю самые тёплые поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Южная Осетия», — говорится в телеграмме.

Он выразил уверенность, что узы крепкой дружбы между братскими республиками и впредь будут «залогом укрепления абхазо-югоосетинских отношений».

8 мая Анатолий Бибилов заявил, что признаёт своё поражение на выборах.