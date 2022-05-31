В Белоруссии два интернет-ресурса признаны экстремистскими

В МВД Белоруссии заявили, что группы граждан, объединённые посредством интернет-ресурсов «Чёрная книга Беларуси» и «Каратели Беларуси» и публиковавшие данные силовиков, судей и чиновников, признаны экстремистскими формированиями.

Отмечается, что решение также распространяется на их региональные представительства.

Их деятельность будет запрещена на территории страны.

Ранее начальник отдела главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Юрий Ткачук заявил, что в стране 633 Telegram-канала признаны экстремистскими.

До этого стало известно, что ряд видеоматериалов YouTube-канала «вДудь» признаны на территории Белоруссии экстремистскими.