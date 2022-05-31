В Белоруссии два интернет-ресурса признаны экстремистскими
- Gettyimages.ru
- © RunPhoto
Отмечается, что решение также распространяется на их региональные представительства.
Их деятельность будет запрещена на территории страны.
Ранее начальник отдела главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Юрий Ткачук заявил, что в стране 633 Telegram-канала признаны экстремистскими.
До этого стало известно, что ряд видеоматериалов YouTube-канала «вДудь» признаны на территории Белоруссии экстремистскими.