В ДНР два человека погибли и пять пострадали при обстреле со стороны ВСУ

В Донецкой Народной Республике два человека погибли и пять пострадали при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

РИА Новости

«В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Донецкой Народной Республике число жертв возросло до семи: двое погибли и пятеро получили ранения», — говорится в Telegram-канале штаба. Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате обстрела украинскими вооружёнными формированиями Кировоградской улицы в Макеевке. Также появилась информация, что в результате обстрела Макеевки со стороны украинской армии погиб ребёнок 2017 года рождения.