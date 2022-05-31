В ДНР два человека погибли и пять пострадали при обстреле со стороны ВСУ

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В Донецкой Народной Республике два человека погибли и пять пострадали при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
В ДНР два человека погибли и пять пострадали при обстреле со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Донецкой Народной Республике число жертв возросло до семи: двое погибли и пятеро получили ранения», — говорится в Telegram-канале штаба.

Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате обстрела украинскими вооружёнными формированиями Кировоградской улицы в Макеевке.

Также появилась информация, что в результате обстрела Макеевки со стороны украинской армии погиб ребёнок 2017 года рождения.

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