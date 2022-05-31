Вдова Моторолы рассказала о последних мгновениях его жизни

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Супруга командира подразделения ополчения ДНР «Спарта» Арсена Павлова, известного как Моторола и погибшего в 2016 году в Донецке в результате теракта, рассказала подробности его трагической гибели.
Вдова Моторолы рассказала о последних мгновениях его жизни
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Я была дома в этот момент с детьми. Он попросил меня подождать на улице, чтобы вместе подняться. Мы собирались купать детей… Мы стояли, ждали, но замёрзли и поднялись буквально минут на десять раньше него. Он приехал, написал сообщение, чтобы я открыла дверь. Я пошла к двери, дочь впереди бежала, прозвучал взрыв, вынесло дверь», — со слезами рассказала Елена Павлова в интервью Пятому каналу.

Смерть, по её словам, наступила мгновенно.

В браке Елена и Арсен прожили два года, у Моторолы остались полуторагодовалая дочь и новорождённый сын.

20 мая президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего Арсена Павлова (Моторолы) орденом Мужества посмертно.

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