Гуманитарный штаб: ВСУ заняли противотуберкулёзный диспансер в Авдеевке

Вооружённые силы Украины разместили личный состав в корпусах противотуберкулёзного диспансера в Авдеевке, в подвальных помещениях силой удерживаются мирные граждане, сообщил межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию.

«В Авдеевке Донецкой Народной Республики на первых этажах жилых домов, в школе №2 и корпусах противотуберкулёзного диспансера размещён личный состав ВСУ, в подвальных помещениях силой удерживаются мирные граждане», — сообщило ведомство.

Кроме того, в посёлке Боровское Луганской Народной Республики в жилых домах боевики «Правого сектора»* оборудовали огневые позиции и снайперские точки, говорится в пресс-релизе.

«Мирным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются», — подчеркнули в штабе.

Как ранее сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, силы республики не планируют заходить в Авдеевку, город будет блокирован.

По его словам, на Авдеевском направлении применяется тактика малых котлов.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).