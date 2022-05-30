Херсонская область обратилась к России за помощью в восстановлении сотовой связи

Военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области попросила Россию помочь восстановить сотовую связь на территории региона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram администрации.

«ВГА региона обращается к руководству Российской Федерации с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний, чтобы помочь восстановить сотовую связь на территории области. Это жизненно важно для нашего региона и будет с благодарностью встречено всеми херсонцами», — говорится в заявлении.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Баликий заявил, что мобильная связь, отключённая в регионе властями Украины, будет восстановлена в ближайшее время.

4 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что почти все города на юге Украины подключили к российскому интернету.