В Запорожской области заявили о скором восстановлении мобильной связи в регионе

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Баликий заявил, что мобильная связь, отключённая в регионе властями Украины, будет восстановлена в ближайшее время.

«После обеда украинский режим отключил нас от мобильной связи, лишив людей возможности общаться. Он сам отторгает нас. Мы не сломимся. Что касается связи, то её восстановим. Обратились к Российской Федерации за помощью. В ближайшее время связь будет восстановлена», — цитирует его в своём Telegram телеканал «Крым 24».

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что почти все города на юге Украины подключили к российскому интернету.

1 мая Крючков заявлял, что украинские власти отключили Херсонскую область от мобильной связи и интернета.