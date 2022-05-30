Власти Херсонской области сообщили о планах открыть все школы к 1 сентября

Власти Херсонской области планируют открыть все школы в регионе и запустить учебный процесс к 1 сентября. Об этом в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

РИА Новости

«К 1 сентября мы планируем открыть все школы. На 1 сентября учебный процесс будет стабильно запущен», — цитирует его ТАСС. Стремоусов добавил, что для первоклассников обязательно проведут «первый звонок, линейку». Ранее власти Херсонской области сообщили, что регион перешёл на московское время. Также сообщалось, что Крым отправит в Херсонскую область учителей для налаживания учебного процесса по модели России.