Крым отправит в Херсонскую область учителей для налаживания учебного процесса по модели России
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Об этом сообщает ТАСС.
«Принято решение Сергеем Валерьевичем Аксёновым, что преподаватели, которые будут направлены из Республики Крым в Херсон в том числе, помогут адаптироваться тем преподавателям, которые сегодня загнаны или запуганы, к нормальной системе школьного образования по модели Российской Федерации», — сказал Стремоусов.
Ранее он заявил о том, что «будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта России».