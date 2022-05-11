Крым отправит в Херсонскую область учителей для налаживания учебного процесса по модели России

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что педагоги из Республики Крым отправятся в Херсонскую область, чтобы помочь местным учителям перестроить учебный процесс под российские стандарты.

Об этом сообщает ТАСС.

«Принято решение Сергеем Валерьевичем Аксёновым, что преподаватели, которые будут направлены из Республики Крым в Херсон в том числе, помогут адаптироваться тем преподавателям, которые сегодня загнаны или запуганы, к нормальной системе школьного образования по модели Российской Федерации», — сказал Стремоусов.

Ранее он заявил о том, что «будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта России».