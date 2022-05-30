Меры безопасности усилят в Херсонской области после взрыва в Мелитополе

Власти Херсонской области введут дополнительные меры обеспечения безопасности в регионе после произошедшего 30 мая взрыва автомобиля в Мелитополе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

30 мая корреспондент RT Илья Васюнин в стриме «Летучка» рассказал о мощном взрыве автомобиля Mercedes с украинскими номерами в центре Мелитополя. По данным властей, пострадали 28-летняя девушка и 25-летний парень. Они оказывали гуманитарную помощь в Мелитополе и Мелитопольском районе.

Взрыв автомобиля в центре Мелитополя квалифицировали как теракт.