Меры безопасности усилят в Херсонской области после взрыва в Мелитополе
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
30 мая корреспондент RT Илья Васюнин в стриме «Летучка» рассказал о мощном взрыве автомобиля Mercedes с украинскими номерами в центре Мелитополя. По данным властей, пострадали 28-летняя девушка и 25-летний парень. Они оказывали гуманитарную помощь в Мелитополе и Мелитопольском районе.
Взрыв автомобиля в центре Мелитополя квалифицировали как теракт.