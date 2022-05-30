РИА Новости: взрывное устройство в Мелитополе было заложено в уличный люк
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«Самодельное взрывное устройство (СВУ) было в люке, и когда машина двигалась мимо, оно взорвалось», — сказал источник.
По его словам, в машине находились волонтёры, которые развозили гуманитарную помощь.
Также источник заявил, что после взрыва «машина докатилась уже до стены жилого дома».
Власти Мелитополя Запорожской области квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как теракт.
По данным властей, пострадали волонтёры: 28-летняя девушка и 25-летний молодой человек.
Корреспондент RT Илья Васюнин в стриме «Летучка» рассказал о взрыве автомобиля Mercedes с украинскими номерами в центре Мелитополя.