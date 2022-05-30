РИА Новости: взрывное устройство в Мелитополе было заложено в уличный люк

Короткая ссылка
Взрывное устройство в Мелитополе Запорожской области было заложено в уличный люк. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в местных силовых структурах. 
РИА Новости: взрывное устройство в Мелитополе было заложено в уличный люк
  • РИА Новости

«Самодельное взрывное устройство (СВУ) было в люке, и когда машина двигалась мимо, оно взорвалось», — сказал источник.

По его словам, в машине находились волонтёры, которые развозили гуманитарную помощь.

Также источник заявил, что после взрыва «машина докатилась уже до стены жилого дома».

Власти Мелитополя Запорожской области квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как теракт.

По данным властей, пострадали волонтёры: 28-летняя девушка и 25-летний молодой человек.

Корреспондент RT Илья Васюнин в стриме «Летучка» рассказал о взрыве автомобиля Mercedes с украинскими номерами в центре Мелитополя

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить