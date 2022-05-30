СК начал расследование взрыва в Мелитополе во время раздачи гуманитарной помощи

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Следственный комитет России расследует факт взрыва автомобиля в Мелитополе Запорожской области во время раздачи гуманитарной помощи.
СК начал расследование взрыва в Мелитополе во время раздачи гуманитарной помощи
  • РИА Новости

«Следственный комитет установит лиц, причастных к совершению указанного преступления, с целью привлечения виновных к уголовной ответственности и обеспечения принципа неотвратимости наказания», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Власти Мелитополя Запорожской области квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как теракт.

По данным властей, пострадали волонтёры: 28-летняя девушка и 25-летний молодой человек.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что «за терактом стоит украинская ДРГ».

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