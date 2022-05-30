РИА Новости: украинцы числились последними в американских списках по эвакуации раненых

В американских бланках для эвакуации раненых с поля боя украинцы числились последними, следует из документов, обнаруженных на захваченных позициях ВСУ и боевиков националистического батальона «Азов» в Волновахе и в промзоне завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Как сообщает РИА Новости, в соответствии с эвакуационной формой пациенты делились на пять категорий: военные США, затем граждане Штатов, следом не американские военные. Замыкали список граждане других стран и пленные.

Градация выполнена в соответствии с «Тактическим руководством командира корпуса морской пехоты США №MCRP 3-30.7», обнаруженном ранее.

Бланки выполнены на антивандальных пластиковых носителях и вшиты в блокноты, произведённые в США компанией North American Rescue, LLC — официальным поставщиком средств тактической медицины для нужд Пентагона.

20 мая Минобороны России объявило, что Вооружённые силы полностью освободили территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе: сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».

22 мая Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на три месяца — до 23 августа.

Также на этот период продлён срок действия мобилизации на Украине.