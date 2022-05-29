В МИД ДНР заявили о ведении с рядом стран переговоров о признании республики

Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что в настоящий момент ведутся переговоры с несколькими странами о признании ДНР.

Как она рассказала ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос, в ближайшее время можно ожидать результатов переговоров.

«Ожидать можно. Очень скоро. На следующей неделе буквально всё услышите», — отметила Никонорова.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в настоящее время с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран ведутся переговоры о признании Луганской Народной Республики.

В конце апреля глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что Россия признаёт ЛНР и ДНР в границах согласно результатам референдумов 2014 года.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.