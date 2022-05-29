В течение суток ударами авиации России уничтожено более 300 украинских националистов
- AP
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По данным ведомства, было уничтожено более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ.
Также военно-космические силы России ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал войск Украины в Кривом Роге.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт Су-25 в Днепропетровской области.