В течение суток ударами авиации России уничтожено более 300 украинских националистов

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Авиация ВКС России в ходе военной операции на Украине в течение суток уничтожила более 300 военных ВСУ, поразила два пункта управления и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии, сообщило российское Минобороны.
В течение суток ударами авиации России уничтожено более 300 украинских националистов
  • AP

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, было уничтожено более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ.

Также военно-космические силы России ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал войск Украины в Кривом Роге.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт Су-25 в Днепропетровской области.

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