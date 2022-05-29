Минобороны: ВКС России уничтожили крупный арсенал украинских войск в Кривом Роге

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Военно-космические силы России ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал войск Украины в Кривом Роге.
Минобороны: ВКС России уничтожили крупный арсенал украинских войск в Кривом Роге
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области», — заявил Конашенков.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сумах, чтобы обвинить в ней российские вооружённые силы.

Следственный комитет России запросит у Минобороны данные о готовящейся украинской провокации в Сумах.

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