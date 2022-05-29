Минобороны: ВКС России уничтожили крупный арсенал украинских войск в Кривом Роге
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области», — заявил Конашенков.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сумах, чтобы обвинить в ней российские вооружённые силы.
Следственный комитет России запросит у Минобороны данные о готовящейся украинской провокации в Сумах.