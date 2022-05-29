СК России запросит у Минобороны данные по подготовке украинской провокации в Сумах
- РИА Новости
«Следственный комитет запросит и изучит в рамках расследования уголовных дел данные Министерства обороны об очередной готовящейся украинским режимом провокации в городе Сумы», — цитирует ТАСС ведомство.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сумах, чтобы обвинить в ней российские вооружённые силы.
До этого в российском Минобороны сообщили, что украинские националисты из батальонов «Азов» и «Айдар» оборудовали огневые позиции в зданиях детских садов, больниц и церкви.