Минобороны: более 20 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины

За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались 20 206 человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 206 человек», — сказал Мизинцев.

По его словам, среди эвакуированных 2672 ребёнка.

Ранее глава администрации Енакиево Роман Храменков заявил, что выдача гуманитарной помощи жителям взятого ранее под контроль Донецкой Народной Республики (ДНР) города Красный Лиман начнётся в ближайшие дни.