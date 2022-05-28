В Красном Лимане начнут выдавать гуманитарную помощь в ближайшие дни

Глава администрации Енакиево Роман Храменков заявил, что выдача гуманитарной помощи жителям взятого ранее под контроль Донецкой Народной Республики (ДНР) города Красный Лиман начнётся в ближайшие дни.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Вчера мы были на окраинах Красного Лимана, уже практически внутри города. Сегодня его освободили, но военные проводят зачистку. Попросили нас, чтобы мы привезли гуманитарку. Вчера мы её привезли на окраину, а в понедельник мы повезём непосредственно в центр и будем гуманитарную помощь выдавать внутри города», — сказал он.

По словам Храменкова, сегодня, 28 мая, он уже отправил один конвой с гуманитарной помощью и завтра отправит следующий.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские Вооружённые силы освободили от украинских националистов город Красный Лиман в ДНР.