Хуснуллин: в ДНР необходимо восстановить примерно 230 км дорог

На территории Донецкой Народной Республики требуется восстановить 230 км дорог и пять мостов, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«В ДНР нужно восстановить порядка 230 км дорог и пять мостов», — написал Хуснуллин в своём Telegram.

По его словам, работы развёрнуты уже почти на 40 км дорог.

Он отметил, что в ближайшее время в ДНР и ЛНР прибудут ещё 1,5 тыс. строителей и 500 единиц техники из России.

Как ранее сообщил Хуснуллин, правительство создало специальный штаб по восстановлению освобождённых территорий республик Донбасса.