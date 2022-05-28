Хуснуллин: в ДНР необходимо восстановить примерно 230 км дорог
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«В ДНР нужно восстановить порядка 230 км дорог и пять мостов», — написал Хуснуллин в своём Telegram.
По его словам, работы развёрнуты уже почти на 40 км дорог.
Он отметил, что в ближайшее время в ДНР и ЛНР прибудут ещё 1,5 тыс. строителей и 500 единиц техники из России.
Как ранее сообщил Хуснуллин, правительство создало специальный штаб по восстановлению освобождённых территорий республик Донбасса.