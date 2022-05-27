В Минстрое России создали депаратмент по вопросам восстановления ЛНР и ДНР

В Министерстве строительства России создали департаманет, который займётся вопросами восстановления освобождённых территорий Донецкой и Луганкской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В рамках новой структуры учтены, в частности, функции по координации деятельности по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), а также по восстановлению освобождённых территорий ДНР и ЛНР и координации этой деятельности», — сообщили ТАСС в министерстве.

Как ранее сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, правительство создало специальный штаб по восстановлению освобождённых территорий республик Донбасса.