В Минстрое России создали депаратмент по вопросам восстановления ЛНР и ДНР

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В Министерстве строительства России создали департаманет, который займётся вопросами восстановления освобождённых территорий Донецкой и Луганкской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В Минстрое России создали депаратмент по вопросам восстановления ЛНР и ДНР
  • AFP
  • © ANDREY BORODULIN

«В рамках новой структуры учтены, в частности, функции по координации деятельности по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), а также по восстановлению освобождённых территорий ДНР и ЛНР и координации этой деятельности», — сообщили ТАСС в министерстве.

Как ранее сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, правительство создало специальный штаб по восстановлению освобождённых территорий республик Донбасса.

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