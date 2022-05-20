Хуснуллин: в России создали штаб по восстановлению освобождённых территорий Донбасса
- РИА Новости
- © Александр Астафьев
«График восстановительных работ есть, мы создали специальный штаб, в который вошли все заинтересованные органы», — приводит его слова РИА Новости.
Хуснуллин рассказал, что сейчас на территориях республик находятся российские специалисты, которые оценивают размер и объём необходимых строительных и монтажных работ.
Ранее стало известно, что свыше 12 тыс. жителей освобождённых территорий Украины получили единовременные выплаты от России.