Свыше 12 тысяч жителей освобождённых территорий Украины получили выплаты от России

Свыше 12 тыс. жителей освобождённых территорий Украины получили единовременные выплаты от России.

Об этом сообщает ТАСС.

«На освобождённых территориях Украины осуществляется выдача единовременных выплат жителям в размере 10 тыс. рублей. Принято свыше 14 тыс. заявлений, выплаты получили свыше 12 тыс. человек», — заявили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что пункты выдачи работают ежедневно, в том числе и в выходные дни.

Общий объём помощи составил 120 млн рублей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о выплатах пострадавшим в ходе обстрела со стороны Украины жителям села Солохи.