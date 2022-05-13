Свыше 12 тысяч жителей освобождённых территорий Украины получили выплаты от России
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ТАСС.
«На освобождённых территориях Украины осуществляется выдача единовременных выплат жителям в размере 10 тыс. рублей. Принято свыше 14 тыс. заявлений, выплаты получили свыше 12 тыс. человек», — заявили в пресс-службе МЧС.
Уточняется, что пункты выдачи работают ежедневно, в том числе и в выходные дни.
Общий объём помощи составил 120 млн рублей.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о выплатах пострадавшим в ходе обстрела со стороны Украины жителям села Солохи.