Свыше 12 тысяч жителей освобождённых территорий Украины получили выплаты от России

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Свыше 12 тыс. жителей освобождённых территорий Украины получили единовременные выплаты от России.
Свыше 12 тысяч жителей освобождённых территорий Украины получили выплаты от России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

«На освобождённых территориях Украины осуществляется выдача единовременных выплат жителям в размере 10 тыс. рублей. Принято свыше 14 тыс. заявлений, выплаты получили свыше 12 тыс. человек», — заявили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что пункты выдачи работают ежедневно, в том числе и в выходные дни.

Общий объём помощи составил 120 млн рублей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о выплатах пострадавшим в ходе обстрела со стороны Украины жителям села Солохи.

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