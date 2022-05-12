Губернатор Белгородской области рассказал о выплатах пострадавшим при обстреле села Солохи
«Вчера, вы знаете, у нас произошла трагедия. Большое количество раненых среди мирного населения, есть погибший. Решение приняли, что выплаты из областного бюджета будут — такие же, как и для военнослужащих», — заявил Гладков, трансляция его выступления шла в социальной сети «ВКонтакте».
Он рассказал, что семьям погибших в ходе спецоперации в Донбассе военных власти Белгородской области дополнительно выделят 3 млн рублей, пострадавшим — по 500 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что один человек погиб и семь пострадали в результате обстрела села Солохи со стороны Украины.
По факту обстрела возбуждено уголовное дело.