В Риге к парку Победы стянули силы полиции из-за возможных протестов против сноса памятника
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«Около 12:50 в районе парка Победы были задержаны два человека, которые отказались раскрыть свои личности, поэтому оба доставлены в отдел для опознания», — говорится в сообщении полиции.
Ведомство отмечает, что в остальном «ситуация происходит без существенных происшествий».
Портал пишет, что накануне Административный районный суд отклонил жалобу «Русского союза Латвии» в связи с решением Рижской думы, которым союзу было запрещено проведение шествия протеста против сноса советского памятника в Пардаугаве.
13 мая Рижская дума во время заседания проголосовала за снос памятника освободителям Риги.
В Москве предупредили, что Россия может принять контрмеры в отношении политики Латвии по мемориальному наследию СССР.
По имеющимся данным, власти Латвии планируют снести памятник к 15 ноября.