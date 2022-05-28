В Риге к парку Победы стянули силы полиции из-за возможных протестов против сноса памятника

Полиция Латвии стянула силы в рижский парк Победы, чтобы не допустить акций несогласных с решением властей снести памятник освободителям Риги. Как пишет Delfi, полиция уже задержала несколько человек.

«Около 12:50 в районе парка Победы были задержаны два человека, которые отказались раскрыть свои личности, поэтому оба доставлены в отдел для опознания», — говорится в сообщении полиции.

Ведомство отмечает, что в остальном «ситуация происходит без существенных происшествий».

Портал пишет, что накануне Административный районный суд отклонил жалобу «Русского союза Латвии» в связи с решением Рижской думы, которым союзу было запрещено проведение шествия протеста против сноса советского памятника в Пардаугаве.

13 мая Рижская дума во время заседания проголосовала за снос памятника освободителям Риги.

В Москве предупредили, что Россия может принять контрмеры в отношении политики Латвии по мемориальному наследию СССР.

По имеющимся данным, власти Латвии планируют снести памятник к 15 ноября.