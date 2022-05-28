Путин в разговоре с Шольцем и Макроном рассказал им о развитии спецоперации на Украине
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«Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооружённые силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права», — говорится в заявлении Кремля.
Владимир Путин также сообщил европейским политикам, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобождённых городах Донбасса.
Накануне Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, они обсудили в том числе специальную военную операцию на Украине.
Перед этим, 26 мая, российский президент разговаривал с премьер-министром Италии Марио Драги, они также обсудили ситуацию на Украине.