Путин в разговоре с Шольцем и Макроном рассказал им о развитии спецоперации на Украине

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Российский государственный лидер Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал французского президента Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца о развитии специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что российские военные строго соблюдают нормы международного гуманитарного права.
Путин в разговоре с Шольцем и Макроном рассказал им о развитии спецоперации на Украине
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооружённые силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права», — говорится в заявлении Кремля.

Владимир Путин также сообщил европейским политикам, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобождённых городах Донбасса.

Накануне Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, они обсудили в том числе специальную военную операцию на Украине.

Перед этим, 26 мая, российский президент разговаривал с премьер-министром Италии Марио Драги, они также обсудили ситуацию на Украине.

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