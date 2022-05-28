Путин в разговоре с Шольцем и Макроном рассказал им о развитии спецоперации на Украине

Российский государственный лидер Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал французского президента Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца о развитии специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что российские военные строго соблюдают нормы международного гуманитарного права.

«Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооружённые силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права», — говорится в заявлении Кремля.

Владимир Путин также сообщил европейским политикам, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобождённых городах Донбасса.

Накануне Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, они обсудили в том числе специальную военную операцию на Украине.

Перед этим, 26 мая, российский президент разговаривал с премьер-министром Италии Марио Драги, они также обсудили ситуацию на Украине.