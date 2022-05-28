В Армении заявили об обстреле со стороны Азербайджана, Баку отверг это сообщение
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Как сообщило армянское Минобороны в Telegram, 28 мая азербайджанские подразделения обстреляли армянские позиции, дислоцированные на юго-восточном направлении армяно-азербайджанской границы.
«Огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы рядовой Давид Варданян», — говорится в сообщении.
В свою очередь, в Минобороны Азербайджана опровергли эту информацию.
«Распространённая в армянской прессе информация о ранении военнослужащего Давида Варданяна якобы в результате огня, открытого со стороны подразделений азербайджанской армии, является ложью и не отражает действительности», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян создали государственные комиссии по делимитации общей границы.
Позднее вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев встретились на общей границе и обсудили вопросы работы комиссий по делимитации.