Алиев и Пашинян подписали указы о создании комиссий по делимитации общей границы

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян создали государственные комиссии по делимитации общей границы.
Алиев и Пашинян подписали указы о создании комиссий по делимитации общей границы
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Правительства Армении

«Создать государственную комиссию по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — приводит ТАСС фрагмент распоряжения Алиева.

Согласно документу, председателем госкомиссии назначен заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

Отмечается, что Пашинян назначил главой комиссии по делимитации и безопасности границ с Азербайджаном вице-премьера Мгера Григоряна.

Ранее стало известно, что Пашинян, Алиев и глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе встречи в Брюсселе договорились о начале работы комиссии по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы.

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