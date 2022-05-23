Алиев и Пашинян подписали указы о создании комиссий по делимитации общей границы
- РИА Новости
- © Пресс-служба Правительства Армении
«Создать государственную комиссию по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — приводит ТАСС фрагмент распоряжения Алиева.
Согласно документу, председателем госкомиссии назначен заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.
Отмечается, что Пашинян назначил главой комиссии по делимитации и безопасности границ с Азербайджаном вице-премьера Мгера Григоряна.
Ранее стало известно, что Пашинян, Алиев и глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе встречи в Брюсселе договорились о начале работы комиссии по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы.