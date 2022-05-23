Пашинян и Алиев договорились начать работу по делимитации границы

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе встречи в Брюсселе договорились о начале работы комиссии по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщает кабмин Армении.

«В результате обсуждений достигнута договорённость по дальнейшему процессу работ, направленных на открытие региональных коммуникаций, старту работ комиссии по вопросам делимитации и безопасности границы», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян назвал продуктивной деятельность рабочей группы России, Армении и Азербайджана по разблокированию транспортных коммуникаций.

До этого президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Алиевым обсудил работу по делимитации азербайджано-армянской границы.

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