Пашинян и Алиев договорились начать работу по делимитации границы
«В результате обсуждений достигнута договорённость по дальнейшему процессу работ, направленных на открытие региональных коммуникаций, старту работ комиссии по вопросам делимитации и безопасности границы», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян назвал продуктивной деятельность рабочей группы России, Армении и Азербайджана по разблокированию транспортных коммуникаций.
До этого президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Алиевым обсудил работу по делимитации азербайджано-армянской границы.