Пашинян и Алиев договорились начать работу по делимитации границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе встречи в Брюсселе договорились о начале работы комиссии по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщает кабмин Армении.

«В результате обсуждений достигнута договорённость по дальнейшему процессу работ, направленных на открытие региональных коммуникаций, старту работ комиссии по вопросам делимитации и безопасности границы», — приводит РИА Новости сообщение. Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян назвал продуктивной деятельность рабочей группы России, Армении и Азербайджана по разблокированию транспортных коммуникаций. До этого президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Алиевым обсудил работу по делимитации азербайджано-армянской границы.