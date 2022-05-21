Вице-премьер Армении заявил о продуктивности рабочей группы России, Армении и Азербайджана

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Вице-премьер Армении Мгер Григорян назвал продуктивной деятельность рабочей группы России, Армении и Азербайджана по разблокированию транспортных коммуникаций.
Вице-премьер Армении заявил о продуктивности рабочей группы России, Армении и Азербайджана
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Деятельность трёхсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России однозначно продуктивна. Экспертами подгрупп проделана огромная работа», — приводит слова Григоряна РИА Новости.

По его словам, в ближайшее время будет согласована дата очередной встречи рабочей группы.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсудил работу по делимитации азербайджанско-армянской границы.

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