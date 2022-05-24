Вице-премьеры Армении и Азербайджана обсудили на встрече вопросы делимитации границы

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Вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев встретились на общей границе и обсудили вопросы работы комиссий по делимитации. Об этом сообщили в пресс-службе армянского МИД.
Вице-премьеры Армении и Азербайджана обсудили на встрече вопросы делимитации границы
  • РИА Новости
  • © Асатур Есаянц

«24 мая на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева», — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны обсудили организационные и процедурные вопросы совместной деятельности комиссий по делимитации.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян создали государственные комиссии по делимитации общей границы.

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