Вице-премьеры Армении и Азербайджана обсудили на встрече вопросы делимитации границы

Вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев встретились на общей границе и обсудили вопросы работы комиссий по делимитации. Об этом сообщили в пресс-службе армянского МИД.

РИА Новости

© Асатур Есаянц

«24 мая на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева», — говорится в заявлении. Отмечается, что стороны обсудили организационные и процедурные вопросы совместной деятельности комиссий по делимитации. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян создали государственные комиссии по делимитации общей границы.