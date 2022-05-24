Вице-премьеры Армении и Азербайджана обсудили на встрече вопросы делимитации границы
- РИА Новости
- © Асатур Есаянц
«24 мая на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева», — говорится в заявлении.
Отмечается, что стороны обсудили организационные и процедурные вопросы совместной деятельности комиссий по делимитации.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян создали государственные комиссии по делимитации общей границы.