В течение суток ударами авиации России уничтожены более 260 украинских националистов

Авиация ВКС России в ходе военной операции на Украине в течение суток поразила шесть пунктов управления и 50 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщило российское Минобороны.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов, две батареи РСЗО «Град», а также 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В результате ударов авиации уничтожены более 260 националистов, отметил он.

Также истребительная авиация ВКС России за сутки сбила в воздухе два украинских самолёта Су-25.

В Запорожской области сбит украинский вертолёт Ми-8.