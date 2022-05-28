В течение суток ударами авиации России уничтожены более 260 украинских националистов
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«Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов, две батареи РСЗО «Град», а также 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В результате ударов авиации уничтожены более 260 националистов, отметил он.
Также истребительная авиация ВКС России за сутки сбила в воздухе два украинских самолёта Су-25.
В Запорожской области сбит украинский вертолёт Ми-8.