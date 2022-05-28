Лукашенко заявил о напряжённой обстановке на границе Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Днём пограничника заявил о напряжённой военно-политической обстановке на белорусской границе.
Лукашенко заявил о напряжённой обстановке на границе Белоруссии
  • РИА Новости

«В наше непростое время, как и восемь десятилетий назад, у рубежей Отечества складывается напряжённая военно-политическая обстановка», — говорится в поздравлении на сайте президента республики.

Глава государства также выразил уверенность, что независимость и территориальная целостность Белоруссии будут защищены.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника.

Он также отметил действия военнослужащих по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий в граничащих с Украиной районах.

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