Лукашенко заявил о напряжённой обстановке на границе Белоруссии
- РИА Новости
«В наше непростое время, как и восемь десятилетий назад, у рубежей Отечества складывается напряжённая военно-политическая обстановка», — говорится в поздравлении на сайте президента республики.
Глава государства также выразил уверенность, что независимость и территориальная целостность Белоруссии будут защищены.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника.
Он также отметил действия военнослужащих по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий в граничащих с Украиной районах.