Путин заявил о пресечении провокаций в граничащих с Украиной районах
«Речь прежде всего идет об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции, а также (отмечу. — RT) последовательную работу службы по выявлению боевиков и неонацистских группировок, ваше участие в организации пропуска беженцев, помощь женщинам, детям, старикам — всем, кто ищет на территории России спасение и защиту», — говорится в сообщении.
Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявили о росте риска провокаций со стороны спецслужб Украины.