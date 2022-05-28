Путин заявил о пресечении провокаций в граничащих с Украиной районах

Президент России Владимир Путин в письме-поздравлении пограничникам с профессиональным праздником отметил действия военнослужащих по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий в граничащих с Украиной районах.

«Речь прежде всего идет об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции, а также (отмечу. — RT) последовательную работу службы по выявлению боевиков и неонацистских группировок, ваше участие в организации пропуска беженцев, помощь женщинам, детям, старикам — всем, кто ищет на территории России спасение и защиту», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявили о росте риска провокаций со стороны спецслужб Украины.