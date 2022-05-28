Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника.

«Ваш профессиональный праздник является одним из ярких символов преемственности и единства поистине героических традиций, символом народной благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи укреплял, оберегал и защищал рубежи нашей родной земли», — говорится в поздравлении.

Российский лидер пожелал всем причастным к празднику и их семьям здоровья, успехов и благополучия.

21 мая Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником.