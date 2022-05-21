Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником

Российский лидер Владимир Путин поздравил полярников с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«За прошедшее время благодаря напряжённому, самоотверженному труду нескольких поколений геологов, метеорологов, лётчиков, моряков, строителей нашей страной были достигнуты большие, впечатляющие успехи в освоении высоких широт», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что Россия сегодня открывает новую эпоху в исследовании полярных территорий.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями заявил, что российское правительство приняло решение расширить программу поддержки частных инвестиций в Арктике и на Дальнем Востоке.