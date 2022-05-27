МО России подвердило, что украинские лаборатории вошли в инфекционную систему Пентагона

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Минобороны России подтвердило, что украинские биолаборатории были подключены к американской системе глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний, базовой частью которой является научно-исследовательский институт Сухопутных войск им. Уолтера Рида в штате Мэриленд.
МО России подвердило, что украинские лаборатории вошли в инфекционную систему Пентагона
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Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«Специалистами Министерства обороны России подтверждён факт подключения украинских биолабораторий к системе глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний», — сказал он.

Кириллов отметил, что сеть формируется Пентагоном с 1997 года, в её состав входят лаборатории сухопутных войск и военно-морских сил, а также военных баз, которые расположены в разных регионах мира.

Ранее бывший президент США Джордж Буш — младший подтвердил, что на Украине действовали биолаборатории в рамках программы Пентагона.

16 мая сопредседатель комиссии от Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что парламентская комиссия по биолабораториям получила подтверждение о несоблюдении США и Украиной запрета на разработку биологического оружия.

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