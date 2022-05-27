Премьер Грузии заявил об усилении таможенного контроля на границе с Россией

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинские власти усилили работу таможенно-пропускного пункта «Казбеги — Верхний Ларс» с целью исключения оборота товаров, ввоз которых в Россию запрещён западными санкциями.
Премьер Грузии заявил об усилении таможенного контроля на границе с Россией
  • AP
  • © Shakh Aivazov

Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте, передаёт ТАСС.

«Для усиления таможенного контроля оборота грузов на таможенно-пропускном пункте Казбеги увеличилось число сотрудников», — сказал Гарибашвили. 

По его словам, также в пункте дополнительно установили рентгеновские сканеры. 

Ранее Гарибашвили заявил, что Грузия не будет присоединяться к экономическим санкциям против России, так как Тбилиси исходит из интересов страны и народа.

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