Премьер Грузии заявил об усилении таможенного контроля на границе с Россией
- AP
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Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте, передаёт ТАСС.
«Для усиления таможенного контроля оборота грузов на таможенно-пропускном пункте Казбеги увеличилось число сотрудников», — сказал Гарибашвили.
По его словам, также в пункте дополнительно установили рентгеновские сканеры.
Ранее Гарибашвили заявил, что Грузия не будет присоединяться к экономическим санкциям против России, так как Тбилиси исходит из интересов страны и народа.